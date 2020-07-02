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Dijital ortamda iki toplumlu Şiir etkinliği hazırlıkları tamamlandı

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Dijital ortamda iki toplumlu Şiir etkinliği hazırlıkları tamamlandı
Dijital ortamda iki toplumlu Şiir etkinliği hazırlıkları tamamlandı

BM Kalkınma Programı (UNDP) himayesinde, İki Toplumlu Kültür Komitesi’nin girişimleriyle başlatılan iki toplumlu video şiir etkinliğinin hazırlıkları tamamlandı. Çalışmalar, Kuzey Kıbrıs’ta’ Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile sürdürüldü.

İki Toplumlu Kültür Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pandemi temalı şiir etkinliği için beş Rum (Vakis Loizides, Costas Patinios, Vasilka Hadjipapa, Anna Kouppanou ve Alexandra Galanou), beş Kıbrıslı Türk (Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği üyeleri Emel Kaya, Mehmet Kansu, Hüseyin Bahca, Nafia Akdeniz ve Tuğçe Tekhanlı) şiirlerini okuyarak yaptıkları video kayıtları, Yönetmen Vasfi Çiftçioğlu tarafından ortak klip haline getirildi.

Zeki Ali tarafından İngilizce’ye; Maria Siakalli tarafından Yunanca’ya, Ahmet Yikik ve Theodora Finopoulou tarafından da Türkçe’ye çevrilen şiirler; klip boyunca alt yazılı olarak akacak.

Tüm şiirlerin karşılıklı çevirileri alt yazı olarak akarken; şairlerin kendi dili ve sesinden birer şiiri sosyal medyada kısa bir süre sonra yayınlanacak video klipten izlenebilecek.

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