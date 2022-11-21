Dijital yayın platformları televizyonu geride bırakıyor

Dünya genelinde yaygınlaşan dijital yayın platformları, neredeyse asırlık bir icat olan, kitle iletişim aracı televizyonu geride bırakıyor.

21 Kasım Dünya Televizyon Günü kapsamında, dijital yayın platformlarının yaygınlaşmasının televizyon izleme oranlarına etkisi ve dijital yayın platformlarının kullanım oranına ilişkin veriler derlendi.

Son yıllarda tüm dünya genelinde dijital içerik platformlarının sayısı gözle görülür biçimde artmaya başladı ve böylelikle televizyon seyircisi Youtube, Netflix, Amazon gibi platformlara yöneldi.

ABD merkezli araştırma şirketi Nielsen’ın temmuz ayında yaptığı araştırmada, ABD’lilerin televizyon ve dijital yayın platformu izleme etkinlikleri ele alındı. Çalışmada, izleyicilerin televizyonda bir şeyler izlemek yerine dijital platformları tercih ettiği belirlendi.

EN ÇOK İZLENEN DİJİTAL PLATFORMLAR

Uzmanlar, ABD’lilerin yüzde 34,4’ünün televizyonda, yüzde 34,8’inin de dijital platformlarda içerik tükettiğini belirtti. Böylelikle, ABD genelinde dijital içerik platformları ilk kez küçük bir farkla kablolu televizyonu geride bıraktı. En çok izlenen dijital platformlar ise Netflix, YouTube, Hulu ve Amazon oldu.

Uluslararası araştırma şirketi Ipsos, Türkiye’deki izleyicilerin televizyon ve platform tercihlerine yönelik bir çalışma başlattı. Çalışmaya göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 69’u her gün televizyon izliyor.

Bu oran, 2018’de yüzde 80, 2020’de yüzde 74 olarak kayıtlara geçmişti ancak günümüzde dijital platformlar olmasına rağmen yine de televizyondan kopulamıyor.

Türkiye’de televizyon izleme oranında düşüş yaşandığını ifade eden uzmanlar, yine de haber takibi için en çok tercih edilen mecranın televizyon olduğunu vurguluyor. Dizi izlemek için kullanılan platformlara da yer verilen araştırmada, toplumun yüzde 35’inin televizyonu tercih ettiği görülürken bu oranın, 2020’ye göre yüzde 45 düşüş gösterdiği ifade edildi.

DÜNYA TELEVİZYON GÜNÜ NEDİR?

Birleşmiş Milletler (BM), 21 ve 22 Kasım 1996’da, önde gelen medya figürleriyle değişen dünyada televizyonun artan önemini tartışmak ve karşılıklı işbirliği geliştirmek üzere ilk Dünya Televizyon Forumu’nu düzenledi.

BM Genel Kurulu, televizyonun, dünyanın dikkatini çatışmalara, barış ve güvenliğe yönelik tehditlere çekerek karar alma süreçleri üzerindeki artan etkisinin, ekonomik ve sosyal konular dahil olmak üzere diğer önemli konulara odaklanmayı artırmadaki potansiyel rolünü göz önünde bulundurarak 17 Aralık 1996’da, 21 Kasım tarihini Dünya Televizyon Günü ilan etti.