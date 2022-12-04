Diken: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu baş başa yemek yedi

CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesinin açıklandığı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki etkinliğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baş başa yemek yediği belirtildi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP liderinin konuşmasının ardından sahneden inerken İmamoğlu’nun elini sıkmadığına dair görüntünün yansımasına ilişkin olarak CHP’li bir kurmay, “Genel başkanımız ile Ekrem bey etkinliğin ardından yemekte bir araya geldi. Birbirinin elini sıkmayan iki insan bunu yapar mı? Etkinlikte verilen mesajların önemini boşa çıkarmaktan başka bir hedefi yok bu iddianın.” ifadesini kullandı.