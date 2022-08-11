Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları beklenenden erken sürede erişime açıldı.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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