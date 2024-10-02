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Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları açıklandı KKTC'ye 420 ek yerleştirme

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DGS sonuçları açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi, 89 öğrenci ile en fazla tercih edilen üniversite oldu. KKTC genelindeki üniversitelerde toplam 663 kontenjandan 420’si doldu.
Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları açıklandı KKTC'ye 420 ek yerleştirme

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

KKTC genelindeki üniversitelere toplamda 420 öğrenci yerleştirildi.

En fazla öğrenci ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne (DAÜ) yerleşti.

İşte üniversitelere yerleştirilen öğrenci sayılarının detayları:

  • Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) - Gazimağusa: 143 kontenjandan 89’u doldu.
  • Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) - Girne: 122 kontenjandan 58’i doldu.
  • Girne Üniversitesi - Girne: 33 kontenjandan 29’u doldu.
  • Kıbrıs Amerikan Üniversitesi - Lefkoşa: 19 kontenjandan 6’sı doldu.
  • Kıbrıs İlim Üniversitesi - Girne: 17 kontenjandan 15’i doldu.
  • Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi - Güzelyurt: 20 kontenjandan 12’si doldu.
  • Lefke Avrupa Üniversitesi - Lefke: 97 kontenjandan 62’si doldu.
  • Uluslararası Final Üniversitesi - Girne: 24 kontenjandan 20’si doldu.
  • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - Lefkoşa: 90 kontenjandan 56’sı doldu.
  • Yakın Doğu Üniversitesi - Lefkoşa: 137 kontenjandan 85’i doldu.

Toplamda KKTC'deki üniversitelerde 663 kontenjan sunulmuş olup, bunların 420’si dolarak yaklaşık %63'lük bir yerleşme oranı elde edildi.

En çok tercih edilen üniversite, 89 öğrenci ile Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu.

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