Dikkat! 2 Bölgede Elektrik Kesintisi

Kıb-tek'ten yapılan açıklamaya göre,

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Hamitköy Camii ve bölgesi, Hamitköy Ağıllar Yolu, Kırsal Kesim Arsaları ve Balyo Tepe bölgelerine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Kıb-tek'ten yapılan diğer açıklamaya göre,

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişimi nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Akçay Nar Sokak, Avcılar Sokak, Düğün Salonu ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.