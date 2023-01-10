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Dikkat! 2 Yeni Hız Kamerası Devreye Giriyor

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Güzelyurt-Lefke ana yolu ve Gemikonağı - Lefke yolunda 2 hız tespit kamerası devreye giriyor
Dikkat! 2 Yeni Hız Kamerası Devreye Giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü, Güzelyurt-Lefke ana yolu Cengizköy mevkiinde ve Gemikonağı-Lefke yolunda montajı tamamlanan 2 sabit görüntülü hız tespit kamerasının yarın devreye gireceğini duyurdu.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cengizköy mevkiinde montajı yapılan sabit görüntülü hız tespit kamerası için hız limitinin 65 km/saat; Gemikonağı-Lefke yolunda montajı yapılan sabit görüntülü hız tespit kamerası için hız limitinin ise 50 km/saat olduğu belirtildi.

Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymaları istendi.

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