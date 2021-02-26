Dikkat! 27-28 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar Açık Olacak Yerler
Bakanlar Kurulu'nun 19 Şubat tarihinde aldığı kararlara göre;
Pazartesi-Cuma saat:20:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cuma saat:20:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
- 22.02.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
- 22.02.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
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