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Dikkat! 27-28 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar Açık Olacak Yerler

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Dikkat! 27-28 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar Açık Olacak Yerler
Dikkat! 27-28 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar Açık Olacak Yerler

Dikkat! 27-28 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar Açık Olacak Yerler 

Bakanlar Kurulu'nun 19 Şubat tarihinde aldığı kararlara göre;

Pazartesi-Cuma saat:20:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cuma saat:20:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

  • 22.02.2021 tarihinden itibaren Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler ,tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.
  • 22.02.2021 tarihinden itibaren Pazar günleri eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

İlgili Haber: İşte madde madde son Bakanlar Kurulu Kararları

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