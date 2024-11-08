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Dikkat... 3 Bölgede elektrik kesintisi yapılacak...

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Karpaz ve Lapta-Alsancak civarında bugün elektrik kesintileri meydana gelecek.
Dikkat... 3 Bölgede elektrik kesintisi yapılacak...

KIB-TEK, Karpaz’da bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyeceğini kaydetti.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 9.30-15.00 saatleri arasında, “Kumyalı, Balalan, Ziyamet ve Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova ve Kaleburnu, Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi’ne elektrik verilemeyeceği” belirtildi.

 

Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi

Lapta-Alsancak civarına bugün 10.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak güney ve güney batı bölümleri, Lapta’nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile “Rose Garden” Tatil Köyü bölgesi, Lapta “Babil Bahçeleri” bölgesi ile Lapta Polis Karakolu bölgesi”.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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