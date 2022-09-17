  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Dikkat: 3 Okulda Grev Var

» »
KKTC Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe olarak çalışan üyelerine yapılan mobing ve tehdidin devam ettiğini belirterek, pazartesi günü üç okulda uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.
Dikkat: 3 Okulda Grev Var

Lefkoşa’da Değirmenlik Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi ve Gönyeli İlkokulu’nda grev kararı aldıklarını duyuran Serdaroğlu,  Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete "duyarsız kalmakla eleştirisinde bulunarak, “Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin başlatmış olduğu emek sömürüsüne seyirci kalamayacağımızı bilsinler” dedi.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Çalışma barışının bir an önce sağlanması için yapılan bu uyarıya hükümet duyarsız kalmaya devam edip, çalışanlara mobing yapanlara seyirci kalmaya devam ederlerse eylemlerimiz genişleyerek ada genelinde tüm okullara yansıyacaktır. Bu konuda oluşacak olan mağduriyetlerden sendikamız sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete aittir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat: 3 Okulda Grev Var17 Eylül 2022 Cumartesi 10:06
  • Ev arkadaşını bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk17 Eylül 2022 Cumartesi 10:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Uçaner Süper Kupa Karşılaşması’nı izledi17 Eylül 2022 Cumartesi 10:02
  • Tatar:Kıbrıs Türk halkı olarak sanatla bütünleşerek dünyaya, maruz kaldığımız engelleri aşacağımızın mesajını veriyoruz17 Eylül 2022 Cumartesi 09:57
  • Dışişleri Bakanlığı:ABD’nin Rum tarafına silah satışını serbest bıraktığını açıklaması endişe vericidir17 Eylül 2022 Cumartesi 09:56
  • Bakanlar Kurulu’ndan 49 kişiye vatandaşlık17 Eylül 2022 Cumartesi 09:07
  • Akaryakıt yatlarında düzenleme17 Eylül 2022 Cumartesi 08:32
  • Çavuşoğlu'ndan Başörtülü Öğrencinin Okula Alınmaması İddiası İle İlgili Açıklama16 Eylül 2022 Cuma 22:16
  • Bakanlar Kurulu’ndan 49 kişiye vatandaşlık16 Eylül 2022 Cuma 22:04
  • Aktuğ: Sizler bizim çınarlarımızsınız16 Eylül 2022 Cuma 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti