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Dikkat!

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Polisten sürücülere sis uyarısı
Dikkat!

Polis, Lefkoşa – Güzelyurt ana yolunun, Yılmazköy – Serhatköy arasında kalan kısmında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri rica edildi.

Güzelyurt ana yolunun, Yılmazköy – Serhatköy arasında kalan kısmında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı açıklandı.

Polis, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

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