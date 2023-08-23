Polis, Lefkoşa – Güzelyurt ana yolunun, Yılmazköy – Serhatköy arasında kalan kısmında oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri rica edildi.
Güzelyurt ana yolunun, Yılmazköy – Serhatköy arasında kalan kısmında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı açıklandı.
Polis, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
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