Dikkat! 5 saatlik elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00-14.00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları'na elektrik verilemeyecek.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.