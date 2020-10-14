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Dikkat! 7 mililitresi bile öldürüyor.

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Sahte içkide kullanılan metil alkolün '7 mililitresi bile öldürücü olabilir' uyarısı!
Dikkat! 7 mililitresi bile öldürüyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, son günlerde çok sayıda ölüme yol açan sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin, etil alkol yerine tamamen veya karışım olarak metil alkol kullanılmasıyla oluşan çok ağır bir tablodan kaynaklandığını söyledi.

AA'nın haberine göre; metil alkolün (metanol) endüstriyel çözücü ve boya çıkarıcı olduğuna, fotokopi sıvılarında, ojelerde ve cam yıkama sıvılarında yaygın kullanıldığına işaret eden Cander, "Metin alkolün ağızdan alımında zehirlenme olur. Sürekli ve ısrarla solunursa veya cilde sürekli temasta da bulaşabilir. Metil alkol, 7 mililitre alımlarda dahi ölümcül olabilen çok ağır zehirlenmeye yol açabilir" dedi.

Cander, bu zehirlenmenin santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve gözlerde etkili olduğunu kaydetti.

"ÖLDÜRÜCÜ OLMA ORANLARI YÜKSEK"

Metil alkol zehirlenmesinin üç safhası olduğunu anlatan Cander, şöyle devam etti: "Birincisi 12-24 saat arası 'erken dönem'. Bu dönemde bulgu vermez ve sanki normal alkol alınmış gibi hissettirir. İkincisi 'sessiz dönem' ve 30 saate çıkabilir. Bu dönemde şuur açıktır ama görme sorunları olur. Görme kaybı, bulanık görme, görme alanının bozulması gibi. Üçüncü dönemde ise tüm sistemler etkilenmeye başlar. Bulantı, kusma, şuur değişikliği ve şuur kaybı ile koma görülebilir. Çok hızlı emilerek vücuda hemen dağılır. Öldürücü olma oranları yüksektir. Hasta tam iyileşse bile yüzde 25 hastada kalıcı körlük veya görme bozuklukları yapabilir. Sinir sitemini etkilediğinden Parkinson hastalığına dahi sebep olabilir, denge kayıpları yapar."

"HASTALAR EN ÇOK SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN KAYBEDİLİR"

Metil alkol zehirlenmesinin tedavisinin kolay olmadığına değinen Cander, zehrin etkisini gidermek için antidot tedaviler yapıldığını hastayı ayrıca acil diyaliz ünitesine bağlamak gerekebildiğini aktardı.

Bu tür zehirlenmenin bütün organlarda yetmezliğe neden olduğunu vurgulayan Cander "Solunum, kalp, akciğer etkilenir. Hastalar en çok solunum yetmezliğinden kaybedilir. Bu ağır tablodan kurtulmak için bilinçli olmalı ve koruma tedbirleriyle müeyyideler daha fazla uygulanmalı. Adeta bir insana zehir veriyorsunuz ve onu zehirliyorsunuz. Sahte içki olayları kasıtlı zehirleme olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

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