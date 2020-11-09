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Dikkat! ‘Ara-Kapat’ Dolandırıcılığı KKTC'ye de Sıçradı

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Diğer ülkelerde olduğu gibi KKTC’de de telefonla arayarak dolandırıcılık yapanlar yine hortladı. Dolandırıcılar, cep telefonları arayarak hat sahibini tuzağa düşürüyor. Kurdukları tuzağa herkes düşebilir.
Dikkat! ‘Ara-Kapat’ Dolandırıcılığı KKTC'ye de Sıçradı

Dolandırıcılık yöntemi şöyle işliyor: Afrika’nın bazı ülkelerinde çağrı merkezi kuran şebekeler, bu çağrı merkezleri üzerinden çeşitli yöntemlerle elde ettikleri Telefon numaralarını arayıp, kapatıyor. Aranan kişi merakla arayan numarayı arıyor. Bu kez karşı taraf yine ses çıkarmıyor. Telefon eden kişiye de her geçen saniye para yazıyor. Aranan numara yurt dışı kayıtlı olduğu için telefon ücreti de çok yüksek olarak hesaplanıyor. Hat sahibi dolandırıldığını ancak ay sonu telefon faturasını alınca öğrenebiliyor. 

Aranan numaralar özel hat ve anlaşmalı olduğundan telefon faturasındaki meblağın büyük bölümü dolandırıcılara ödeniyor. Böylece hat sahibi farkında olmadan şebeke üyelerine hiçbir karşılık alamadan cebinden para ödemiş oluyor. Uzmanlar ve güvenlik birimleri şebeke üyelerine karşı dikkatli olmalarını isterken, dış ülkelerden bilinmeyen numaralarla yapılan aramalara cevap vermemeleri ve o numaraları geri aramalarını öneriyor.

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