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Dikkat! Araç Kayıt ve Posta hizmete açılmıyor!

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Dikkat! Araç Kayıt ve Posta hizmete açılmıyor!
Dikkat! Araç Kayıt ve Posta hizmete açılmıyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ile Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin, gerekli sağlık güvenlik tedbirlerinin yetişememesi nedeniyle hizmete açılmayacağı açıklandı.

Bakanlık resmi sitesinde yaptığı açıklamada, gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası her iki dairenin de hizmet tarihleri yeniden duyurulacak dendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi ile Posta Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Merkez ve 6 ilçedeki şubeleri gerekli sağlık güvenlik önlemleri alınarak ve bulaş riski en alt seviyeye indirilerek sadece belirli alanlarda gecikmeleri gidermek amacı ile sınırlı hizmet verme planlaması yapılmıştı.

Ancak uzmanlar gözleminde sürdürülen sağlık güvenlik tedbirleri yetişmediğinden 6 Nisan 2020 tarihinde kısıtlı hizmet vereceği duyurulan birimlerimiz hizmete açılmayacaktır. Gerekli önlemlerin tamamlanıp uzmanların onayı sonrası hizmet tarihi yeniden duyurulacaktır.”

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