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Dikkat! Araç plakaları için son tarih 31 ocak!

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Araç plakalarının, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’ne uygun hale getirilmesi için son tarih 31 Ocak.
Dikkat! Araç plakaları için son tarih 31 ocak!

Sözkonusu tarihten sonra plaka kurallarına aykırı hareket eden motorlu araç sürücülerine yasal işlem uygulanacak.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı, araç plakalarının, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’ne uygun hale getirilmesi için son tarihin 31 Ocak olduğunu hatırlattı.

Polis Basın Subaylığı, yazılı açıklama yaparak, 99/74 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü gereğince motorlu araç sahiplerinin, 31 Ocak 2019 tarihine kadar araç plakalarının bahse konu tüzükte belirtilen kurallara uygun hale getirmelerinin yasal zorunluluk olduğunu anımsattı.

Açıklamada, yasal mevzuat uyarınca 31 Ocak 2019 tarihinden sonra plaka kurallarına aykırı hareket eden motorlu araç sürücülerine yasal işlem yapılacağı ifade edilerek, halkın gerekli tedbirleri almaları istendi.

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