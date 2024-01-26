Dikkat, arızalı kesinti... O bölgeye elektrik verilemiyor!

KIB-TEK'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

26 Ocak 2024 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi çalışması nedeniyle 10:30 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Alayköy'ün bir bölümüne dönüşümlü olarak elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.