Dikkat asfalt çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde 22-25 Aralık tarihleri arasında asfalt çalışması gerçekleştirilecektir.

Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar gidiş istikametinde yapılacak çalışmalar soğuk hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yapılacaktır.

Çalışmalar 22 Aralık Pazar günü sabah 08.00'de başlayacak ve gün boyu devam edecektir. 23 Aralık Pazartesi, 24 Aralık Salı ve 25 Aralık Çarşamba çalışmalar 08.00'de başlayıp 15.00'e kadar devam edecek ve bu sürede yol araç trafiğine kapalı olacaktır.

Tüm yurttaşlarımızın sadece Lefkoşa’nın değil ülkenin en çok kullanılan bu caddesinde yapılacak asfalt çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.