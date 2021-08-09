  • BIST 1.432,610
  • Altın 479,94
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…

» »
Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…
Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…

Yaşlıların ve bebeklerin sıvı tüketimine özen gösterilmeli

Aşırı sıcak ve nemde uzun süre kalmanın öncelikle insanın metabolik yapısını etkilediğini belirten uzmanlar, sıcak havalarda beyin ve damar hastalıklarının artışına dikkat çekiyor. Uzmanlar, yaz aylarında sıvı kaybı arttığı için özellikle yaşlılar ile bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi bozukluklarının ortaya çıktığına işaret ediyor. Uzmanlara göre bu durum, yaşlılarda beyin ve damar hastalıklarının tetiklenmesine yol açabiliyor.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yaz aylarında görülen omurga ve omurilik travmaları ile beyin hastalıklarına yol açan etkenlerden bahsetti. 

Doğal değişiklikler insan yapısını etkiliyor

Doğayla insanın ilişkisinin insanın var oluşuyla başladığını ve hep devam ettiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Her ne kadar bugün kentler doğadan uzaklaşılmış, sentetik olarak oluşturulmuş olan yapılar olsa da hep doğayla iç içeyiz. Dolayısıyla doğadaki her türlü olaydan etkileniyoruz. Soğuktan, sıcaktan, nemden, rüzgardan, yağıştan etkileniyoruz. Doğal tüm değişiklikler bizlerde duygusal olarak, metabolik olarak, endokrin olarak her türlü yapımızı etkiliyor.” dedi.

Aşırı sıcak ve nem metabolik yapıyı bozuyor

 Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, yaz aylarında da insanın tolere edebildiği bazı aralıklar olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Aşırı sıcakta, nemde uzun süre kalmak öncelikle metabolik olarak insanı etkiliyor ve bütün beden fonksiyonlarına da belli bir maruz kalma durumundan sonra yansıyor. Dolayısıyla daha çok beyin damar hastalıkları görülüyor. Yaz aylarında yaşam biçimi değişiyor. Belki daha hareketli bir yaşam tarzı ortaya çıkıyor, bu da travmaları artırabiliyor. Örneğin yaz aylarında denize giriliyor, başka sporlar yapılıyor. Bunlara bağlı olarak kafa travmaları, omurga – omurilik travmaları daha çok artabiliyor.”

Sıvı kaybı beyin hastalıklarını tetikliyor

 Yaz aylarında ve kış aylarındaki hava değişiminin vücutta kaçınılmaz etkiler yarattığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Sıcakta kalmamak ve yeterli sıvı almak oldukça önemli. Çünkü yaz aylarında sıvı kaybı artıyor ve sıvıya oldukça ihtiyaç duyuluyor. Özellikle yaşlılar ile bebeklerde sıvı ve elektrolit dengesi bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Yaşlı bir insanda sıvı kaybı, aşırı terleme, yeterince sıvı alamamak, sıvı – elektrolit dengesi bozukluklarının ortaya çıkması da beyin damar hastalıklarının tetiklenmesine yol açabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Erol Uçaner: Aşılı hastaların hastaneye yatış oranları çok düşük.08 Ağustos 2021 Pazar 22:27
  • Günde 150 Telden Fazla Saçınız Dökülüyorsa Dikkat!08 Ağustos 2021 Pazar 20:30
  • 3. doz aşıları kime yapılıyor?08 Ağustos 2021 Pazar 20:22
  • Gebelikte Yaptırılan Aşı Bebeği Etkiler mi?08 Ağustos 2021 Pazar 20:00
  • Doktorlarda aşı karşıtlığı: Tıbba ihanet mi?08 Ağustos 2021 Pazar 19:52
  • Klimayla Gelen Koronavirüs Tehlikesi08 Ağustos 2021 Pazar 19:30
  • Nefes Darlığına Dikkat!08 Ağustos 2021 Pazar 19:00
  • Diş Eti Kanamaları Nasıl Geçer?08 Ağustos 2021 Pazar 17:30
  • Süper mutant korkusu: Daha agresif, daha bulaşıcı08 Ağustos 2021 Pazar 16:50
  • Araştırma: Tam Aşılı Kişilerin Corona Virüs Kapma İhtimali 3 Kat Daha Az08 Ağustos 2021 Pazar 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti