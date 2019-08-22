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Dikkat! Askeri mahkemeden firar etti!

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Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu olarak bulunan Gökhan DOĞAN Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti
Dikkat! Askeri mahkemeden firar etti!

Hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu olarak bulunan Gökhan DOĞAN Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün hırsızlık ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlarından poliste tutuklu olarak bulunan Gökhan DOĞAN, bugün Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldığı sırada firar etti. Polisin açıklamasına göre “Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” denildi.

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