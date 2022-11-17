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Dikkat! Atış Tatbikatı Yapılacak

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Beyköy’de 20 Kasım’a kadar tatbikat yapılacağı uyarısında bulunuldu
Dikkat! Atış Tatbikatı Yapılacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, 20 Kasım'a kadar Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanında tatbikat yapılacağından girilmemesi uyarısında bulundu.

Lefkoşa Kaymakamlığından yapılan duyuruda, 20 Kasım’a kadar Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanında topçu atışları yapılacağı, bu güne kadar bölgeye girilmenin yasak olduğu, tatbikat sonrası bölgede bulunacak mermilere dokunulmaması ve 836 88 66 aranarak bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

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