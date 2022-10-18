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Dikkat! Atış Yapılacak

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Beyköy’de askeri top atışları nedeniyle bazı bölgelere giriş yasaklandı.
Dikkat! Atış Yapılacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 28’inci Topçu Alayı 1’inci Topçu Tabur Komutanlığı (Ulukışla),  tarafından Beyköy atış ve tatbikat alanında 26 Ekim'e kadar 07.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atışlar kapsamında hudutları belirlenen yasak bölge şöyle:

“Batıda; Gökhan-Beyköy-Değirmenlik-Levent Taş Ocağı hattı; Doğuda; Yeniceköy –Kalavaç (1 km batısı) –Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı. Kuzeyde; Beşparmak Dağları-Alevkayası yolu-Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü bölge hattı. Güneyde; Yeniceköy-Kornalı Tepe, Beyköy hattı.”

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 kilometre mesafedeki bütün köy ve mezarlara komutanlık tarafından serbest giriş tebligatı yapılmadan, bölgeye girişin  can ve mal güvenliği emniyeti bakımından tehlikeli olduğu ifade edildi.

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