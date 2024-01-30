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Dikkat! Atışlar nedeniyle 4 gün boyunca o bölgeye girmek yasak...

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Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova atış alanında ZMA top atışları yapılacağından dolayı, 4 gün boyunca bölgeye girilmemesi gerektiğini kaydetti.
Dikkat! Atışlar nedeniyle 4 gün boyunca o bölgeye girmek yasak...

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 5-8 Şubat tarihlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında girişi yasak olan bölge şu şekilde verildi: 

“Batıda kum tepe 1100 m. kuzeyi ile Yayla Mezrası 1500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı; Doğuda:Yayla Mezrası - İkişehitler Köyü uzanımı hattının 500metre batısı; Kuzeyde Güzelyurt Deresi 1000m. güneyi ve uzanımı hattı; Güneyde Kumköy Helikopter Pistinden denize giden yolun 500metre kuzeye uzanımı hattı; Batıda kum tepe 1100 metre kuzeyi ile Yayla Mezrası 1500metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan.”

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