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Dikkat: Atmosferdeki toz yoğunluğu çok yüksek

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Kıbrıs’ın güneyindeki Hava Kalite İzleme Ağı istasyonlarının ölçümleri,  bugün atmosferdeki toz yoğunluğunun çok yüksek olacağını gösterdi
Dikkat: Atmosferdeki toz yoğunluğu çok yüksek

Kıbrıs’ın güneyindeki Hava Kalite İzleme Ağı istasyonlarının ölçümleri,  bugün atmosferdeki toz yoğunluğunun çok yüksek olacağını gösterdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, çocuk, yaşlı ve hasta kişilerin açık alanlara çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

 Açıklamada, atmosferdeki tozun küçük parçacıklarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu hatırlatıldı.

 İşverenlerin, çalışanların karşılaşabilecekleri risklere karşı uygun tedbirleri almaları gerektiği belirtildi; açık alanlarda çalışanlara tozdan kişisel korunma tedbirleri almaları önerildi.

CNA/KHA

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