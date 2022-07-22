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Dikkat! Bazı yollarda çalışma yapılıyor

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Başpınar-Karaağaç-Esentepe güzergâhında yapım onarım çalışmaları başlatıldı
Dikkat! Bazı yollarda çalışma yapılıyor

Karayolları Dairesi Başpınar-Karaağaç-Esentepe güzergâhında yapım onarım çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Daireden yapılan duyuruda, güzergahı kullanırken dikkatli ve yavaş seyredilmesi, trafik işaretlerine dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.

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