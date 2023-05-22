  • BIST 4.466,19
  • Altın 1257.607
  • Dolar 19.8296
  • Euro 21.4492
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Dikkat! Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi Yaşanacak!

» »
Dikkat! Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi Yaşanacak!
Dikkat! Birçok Bölgede Elektrik Kesintisi Yaşanacak!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

23 Mayıs 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesislere elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

23 Mayıs 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere’ye elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

23 Mayıs 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında; Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

23 Mayıs 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesi, Mormenekşe Su Kuyuları’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde esnafla bir araya geldi22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:32
  • TMT’nin kurucusu Tümgeneral Karabelen yarın anılacak22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:24
  • " Sağlık Bakanlığı ile Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi arasında sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı" 22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:19
  • Meclis Genel Kurulu toplandı22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:47
  • Meclis Genel Kurulu toplandı22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:45
  • Maviş: Okullarımızı tuvalet kağıdı dilenir hale düşürdüler22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:41
  • Keserle Adam Dövdü!22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30
  • Sahte Pakistan pasaportuyla KKTC'ye girmeye çalıştı22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:28
  • Milletvekili adayı Korkmazhan Türk-Sen’i ziyaret etti22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:00
  • Bir Haftada 19 Yangın Meydana Geldi22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti