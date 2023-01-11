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Dikkat… Bu altı davranış sonrasında ilişkide ayrılık çanları çalmaya başlıyor

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Yapılan bir araştırma, ikili ilişkilerde karşı tarafı partnerinden soğutacak en büyük altı noktayı ortaya çıkardı.
Dikkat… Bu altı davranış sonrasında ilişkide ayrılık çanları çalmaya başlıyor

Çek Cumhuriyeti’ndeki Charles Üniversitesi’nden, ABD’deki Colorado Üniversitesi’nden ve İtalya’daki Padua Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, ilişkide neyin yanlış gitmiş olabileceğini anlamanıza yardımcı olmak için en büyük altı “tehlikeyi” tespit etti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kişilik ve Bireysel Farklılıklar’da yayınlanan çalışma, 285 üniversite öğrencisinden kısa veya uzun vadeli bir ilişkiye olan ilgilerini kaybetmeye nelerin sebep olacağını belirtmelerini istedi.

Sonuçlara göre, en çok tiksinti uyandıran 6 davranış arasında hijyene dikkat etmemek, aşırı yapışkan olmak, herhangi bir bağımlılığa sahip olmak, aşırı tembel ve rahat olmak, sadık olmamak ve empati eksikliği yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacılar, “Evrimsel bir bakış açısıyla bakıldığında, veriler,  potansiyel bir partnerde neyin önemli olduğuna dair uzun süredir devam eden teorileri doğruluyor.”

“İnsanlar doğurgan (yani kötü kokmayan, cinsel yolla bulaşan hastalığı olmayan, çekici olan) eşler ve yavruları için iyi ebeveynler (yani güvenilir, hırslı, özenli, şefkatli) isterler. Elbette, belirli özellikler kısa vadeli (ör: yapışkan, kıskanç, kontrol edici) veya uzun vadeli (ör: sadakatsiz) çiftleşme stratejileri için sorunludur.” dediler.

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