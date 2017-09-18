Dikkat bu bölgede elektrik kesik olacak!

Kalkanlı kırsal kesim bölgesi ve Kalkanlı Köyü’nün bir kısmında yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacak.
Kalkanlı kırsal kesim bölgesi ve Kalkanlı Köyü’nün bir kısmında yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacak.
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