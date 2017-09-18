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Dikkat bu bölgede elektrik kesik olacak!

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Dikkat bu bölgede elektrik kesik olacak!
Kalkanlı kırsal kesim bölgesi ve Kalkanlı Köyü’nün bir kısmında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kalkanlı kırsal kesim bölgesi ve Kalkanlı Köyü’nün bir kısmında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00 - 13:00 saatleri arasında yapılacak.

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