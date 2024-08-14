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Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak!

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KIB-TEK'ten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa'nın bazı bölgelerinde bugün 10.00-12.00 saatleri arasında çürük direk değişim çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak
Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak!

Elektrik kesintisinden; Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu kliniği ve caddesi, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı etkilenecek.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de bildirildi.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alması rica edildi, verilen rahatsızlıktan ötürü özür dilendi.

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