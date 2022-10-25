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Dikkat! Bu bölgelerde 7 saat elektrik yok!

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Dikkat! Bu bölgelerde 7 saat elektrik yok!
Dikkat! Bu bölgelerde 7 saat elektrik yok!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün ülkenin neredeyse yarısında 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. 

Trafo bakım çalışmaları nedeniyle 9:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı ve Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ,   Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen İlkokulu, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent ve Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası”

Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon

Gürpınar ve Yılmazköy, ve Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzincinin güneyine elektrik verilemeyecek

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