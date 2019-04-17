  • BIST 96.809
  • Altın 237,226
  • Dolar 5,7617
  • Euro 6,5162
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Dikkat bu bölgelerde elektrik kesilecek!

» »
Dikkat bu bölgelerde elektrik kesilecek!
Dikkat bu bölgelerde elektrik kesilecek!

Lefkoşa’nın bazı bölgeleri ile Teknecik bölgesinde bugün elektrik yok. Elektrikler, 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında 30’ar dakikalık sürelerle sınırlı olmak üzere dönüşümlü olarak verilemeyecek.

Elektrik alamayacak olan bölgeler şunlar; “Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve Civarı, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kızılbaş’ın bir kısmı (eski BRT bölgesi), Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı ile Lefkoşa Surlariçi Bölgesi” Teknecik bölgesinde de bugün yaklaşık 3 saatlik elektrik kesintisi olacak. 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Acapulco Reort Hotel’e kadar olan yol boyu üzerindeki yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş'tan bir anlamlı trafik anısı daha16 Nisan 2019 Salı 21:42
  • Özersay: İlk fırsatta anayasayı da değiştirip tüm dokunulmazlıkları kaldırmak gerekir16 Nisan 2019 Salı 20:32
  • Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar16 Nisan 2019 Salı 18:25
  • Hükümetten zam yapmaktan vazgeçmesini bekliyoruz16 Nisan 2019 Salı 18:23
  • İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”16 Nisan 2019 Salı 18:16
  • Ayşe Aşık son yolculuğuna uğurlandı16 Nisan 2019 Salı 18:06
  • Banka Müdürü:Bankanın sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır16 Nisan 2019 Salı 18:06
  • Lefkoşa'da Elektrik kesintisi !16 Nisan 2019 Salı 18:01
  • Santraldeki Arıza Nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a elektrik verildi16 Nisan 2019 Salı 17:36
  • Zaroğlu Meclis kürsüsünde KKTC'de günlük yayın yapan Gazeteleri külliyen yalan yazmakla suçladı16 Nisan 2019 Salı 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti