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Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi

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Yeşilırmak ve Yedidalga’da, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün bazı yerlerde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Lefke ilçesine bağlı Yeşilırmak ve Yedidalga köylerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Yeşilırmak Vuni King Hotel ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, yine aynı çalışma dolayısıyla Yedidalga’da Çukurgalif Askeri Gazino ve Aspava Restaurant civarına da 3 saat boyunca elektrik kesintisi olacağını belirtildi.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği bildirilen açıklamada, “Şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” ifadelerine yer verildi.

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