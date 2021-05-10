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Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

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Gazimağusa ve Talısu’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.
Dikkat bu bölgelerde elektrik kesintisi var!

Gazimağusa ve Talısu’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak.

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün, Gazimağusa’da 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Talısu Sahil Seralar ve eski gölet civarına da bugün yaklaşık 8 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Talısu Sahil Seralar ve eski Gölet civarına elektrik verilemeyecektir” denildi

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