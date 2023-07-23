  • BIST 6.687,78
  • Altın 1698.951
  • Dolar 26.9652
  • Euro 29.9474
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Dikkat... Bu bölgelerde elektrik kesintisi yapılıyor...

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün bazı köylere 2 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Dikkat... Bu bölgelerde elektrik kesintisi yapılıyor...

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 2 saatlik kesinti olacak köy ve bölgeler şöyle: 

“Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi, Bafra, Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Thalassa Sitesi, Yeşilköy, Esenköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Sipahi, Dipkarpaz Sipahi arası kalan tesisler, Kumyalı, Balalan, Ziyamet, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Marina, Dipkarpaz köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesi.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli'de evinde ölü bulundu!22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:24
  • ELSEN Uyardı.. Ercan Havalimanı’nda ciddi anlamda can ve mal güvenliği tehlikesi var22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:18
  • Dikkat! Trafiğe kapalı yol22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:25
  • Polisten uyarı… Lefkoşa ve Gönyeli’de trafik ışıkları devre dışı22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:24
  • Sıcaklık 45 dereceye kadar yükselecek21 Temmuz 2023 Cuma 16:58
  • CTP, Kamu İhale Değişiklik Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı21 Temmuz 2023 Cuma 15:22
  • DAÜ'de referandum Pazartesi günü! Ya istihdam, israf ya da yeni bir dönem! Karar çalışanların...21 Temmuz 2023 Cuma 14:33
  • Çatalköy'de trafik kazası21 Temmuz 2023 Cuma 12:16
  • Haspolatta Yangın Çıktı!21 Temmuz 2023 Cuma 12:12
  • Kayıp Şahıs21 Temmuz 2023 Cuma 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti