Dikkat! Bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi!

28 Mart 2019 Perşembe günü, Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle; sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar, Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacaktır.



Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.