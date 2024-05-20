Dikkat... Bu bölgeye elektrik verilemiyor...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.
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