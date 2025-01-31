Dikkat... Bu iki bölge elektriksiz kalacak...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Akıncılar ve Gaziler köyünde bir saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, kesinti 10.00 ile 11.00 saatleri arasında uygulanacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Akıncılar ve Gaziler köyünde bir saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, kesinti 10.00 ile 11.00 saatleri arasında uygulanacak.
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