 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 109.666
  • Altın 156,002
  • Dolar 3,8773
  • Euro 4,5673
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

DİKKAT: Bu seçimde oyunuz yanabilir

» »
DİKKAT: Bu seçimde oyunuz yanabilir
Ülkede ilk kez denenecek yeni seçim sisteminde endişeler artıyor. Bu haberdeki detaylara dikkat..

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta yapılacak “2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde seçmenlerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili açıklama yaptı.

YSK açıklamasında, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 4, İskele’den 5 ve Lefke’den 2 olmak üzere toplam 50 milletvekili seçileceği hatırlatılarak, adayların oy pusulasında parti amblemi ve adının altında ilçelere göre sıralanacağı kaydedildi.

Bağımsız adayların ise oy pusulasında, siyasal partilerden sonra gelen son sütunda, aday oldukları ilçenin karşısında yer alacağı belirtildi.

3 FARKLI OY KULLANMA SEÇENEĞİ VAR

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, milletvekilliği seçiminde seçmenin “mühür”, “mühür artı tercih” ve “karma” olarak 3 farklı oy verme seçeneği bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu yöntemlerin detayları şöyle açıklandı:

1. MÜHÜR

Seçmen, herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde, Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührü ile oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine EVET mührünü 1 defa basacak.

2. MÜHÜR VE TERCİH

Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra,  mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her ilçedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

Her ilçedeki adaylar için tercih kullanılması şart değildir. Seçmen istediği ilçe veya ilçeler için tercih kullanabilir. Tercih kullanmak istediği takdirde, Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 2, Lefke’de 1 tercih kullanmalı.  İlçelerde çıkacak milletvekili sayısından az aday gösteren siyasal partide, tercih sayısı, partinin her ilçede gösterdiği aday sayısının yarısı olacak.

3. KARMA

Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği ilçelerdeki adayların isim ve soy isimleri karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle oyunu KARMA olarak kullanabilecek. Karma oyda EVET mühürü kesinlikle kullanılmayacak.

Karma oyun kullanıldığı her ilçede, oyların en az 2 siyasal parti adayları arasında veya en az 1 siyasal partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

Karma oy kullanacak seçmen; Lefkoşa’da en az 8, en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6, en fazla 13; Girne’de en az 5, en fazla 10; Güzelyurt’ta en az 2, en fazla 4; İskele’de en az 2, en fazla 5; Lefke’de en az 1, en fazla 2 adaya oy kullanmalı.

Seçmen, her ilçede karma oy kullanmak zorunda değil. Seçmen, karma oy kullanmak istemesi halinde, KKTC genelinde en az 24, en fazla 50 aday için oy kullanmalı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne Polis Müdürlüğü sabit hatları arızalandı13 Aralık 2017 Çarşamba 11:32
  • Türk-Sen 63 yaşında13 Aralık 2017 Çarşamba 11:16
  • Gönyeli’de toplu taşımacılığa iki yeni araç12 Aralık 2017 Salı 14:39
  • LTB Haspolat Sanayi’deki hurda atıkları kaldırıyor12 Aralık 2017 Salı 13:46
  • Arif Hasan Tahsin ölümünün 5. yılında anılıyor12 Aralık 2017 Salı 11:45
  • Polis Basın Bülteni12 Aralık 2017 Salı 11:37
  • Medya Etik Kurulu'ndan Havadis Gazetesi’ne uyarı12 Aralık 2017 Salı 11:25
  • “Ömer Dayı ve Bareyası” Khora Kitap Cafe’de12 Aralık 2017 Salı 09:01
  • SOS Çocukköyü aracına kavuştu11 Aralık 2017 Pazartesi 14:25
  • TDP'den, "katılımcı siyaset şöleni"11 Aralık 2017 Pazartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti