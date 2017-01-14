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Dikkat! Bu yol trafiğe kapalı olacak

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Dikkat! Bu yol trafiğe kapalı olacak
Girne Belediyesi Asfalt çalışmaları nedeniyle Semih Sancar Caddesi’nin bir bölümü iki gün süreyle trafiğe kapalı olacağını duyurdu...

Girne Belediyesi'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde Hirondel Çemberi ile İpek Perde arasında olan güzergahta 17 Aralık 2016 Cumartesi  günü hava şartlarına bağlı olarak asfalt kemirme 18 Aralık 2016 Pazar günü ise asfalt serimi yapılacaktır. Çalışmalar süresince bölge trafiğe kapalı olacaktır. Çalışmalar sırasında doğudan gelen trafik Namık Kemal Caddesine yönlendirilecektir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önemle rica olunur.

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