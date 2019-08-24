Dikkat! Bu yol trafiğe kapatıldı

Sürücülerin Dikkatine !
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, Haspolat Çemberi ile Yusuf Çocuk Lastikçi arasında kalan kısmında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle Gazimağusa gidiş istikameti trafik akışına kapatılmıştır.
Lefkoşa'dan Gazimağusa yönüne giden araçlar için ulaşım, Haspolat çemberinden sola Taşkent yolu - İlahiyat Koleji - Yusuf Çocuk ltd önlerine çıkan servis yolu üzerinden sağlanmaktadır.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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