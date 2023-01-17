Dikkat! Bu yollar kapalı

Polis, yağışlar sonrası yollar hakkında bilgilendirme yaptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,

Karşıyaka-Kozan yolunun halen trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Ülke genelinde dün meydana gelen yağışlar nedeniyle polisten yolların durumuyla ilgili bilgilendirme yayımlandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Karşıyaka - Kozan yolunun, meydana gelen çökmeler nedeniyle sürüş güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve dün ulaşıma kapatıldığı hatırlatılarak yolun halen trafik akışına kapalı olduğu duyuruldu.

Açıklamada, ülke genelindeki diğer yolların ise trafiğe açık olduğu bildirildi