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Dikkat! Bu yollar kapalı olacak!

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Bu yollara dikkat!
Dikkat! Bu yollar kapalı olacak!

Osman Paşa Caddesi’nde yaşanmakta olan trafik yoğunluğuna bağlı trafik ve yol güvenliği ile yaya geçişlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması yapılacak ve çalışmalar esnasında yolun bir kısmı trafik akışına kapatılacaktır.

Osman Paşa Caddesi’ndeki çalışmalar 29 Eylül 2018 Cumartesi günü tüm gün devam edecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre sürücülerin çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları rica olunur

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