Dikkat! Bu yollarda çökme oldu

İskele bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, İskele - Karpaz Anayolunun Yeşilköy petrol istasyonunun karşısındaki bölümünde çökme meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgede trafik, tek şeritten veriliyor.
Avtepe - Gelincik anayolu üzerinde akıntının etkisiyle yol içerisine su ve küçük taşlar birikti. Polis, bölgede olası toprak ve taş kaymalarına karşı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.
Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan yol ise, halen trafik akışına halen kapalı. Ulaşım imkanının Kalecik köyü içinden verilmesine devam ediliyor.
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