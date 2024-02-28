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Dikkat! Çamurova Atış Alanı’nda hava savunma atışları yapılacak

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Çamurova Atış Alanı Hava Savunma Atış Bölgesi'nde 4-8 Mart tarihleri arasında hava savunma silahları atışları yapılacağı açıklandı.
Dikkat! Çamurova Atış Alanı’nda hava savunma atışları yapılacak

Çamurova Atış Alanı Hava Savunma Atış Bölgesi'nde 4-8 Mart tarihleri ve 08.00 – 18.00 saatleri arası hava savunma silahları atışları yapılacağı bildirildi.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, atışların yapılacağı gün ve saatlerde bölgenin tehlikeli olduğu ve atışlar sonrası patlamamış mermilerin arama ve imha işlemleri gerçekleştirileceğinden, serbest giriş duyurusu yapılmadan bölgeye girişlerin yasak olduğu belirtildi.

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