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Dikkat çeken antikor araştırması: Moderna aşısında Pfizer-BioNTech’ten iki kat fazla

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirebilmek için aşılamanın artırılmasına yönelik çağrılar da sürüyor.
Dikkat çeken antikor araştırması: Moderna aşısında Pfizer-BioNTech’ten iki kat fazla

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirebilmek için aşılamanın artırılmasına yönelik çağrılar da sürüyor. Delta varyantı başta olmak üzere corona virüsü mutasyonları aşıların etkinliğini sorgulatırken, söz konusu süreçte kritik bir araştırma ortaya çıktı.

Halihazırda en çok gündemde olan Pfizer-BioNTech aşısıyla Moderna’nın corona aşısı, ürettikleri antikor seviyesi açısından karşılaştırıldı. İki doz aşı olduktan sonra ulaşılan antikor seviyesinin ölçüldüğü çalışmada, Moderna aşısının antikor seviyesi Pfizer-BioNTech’ten iki kat fazla çıktı.

CORONAYA YAKALANMADILAR

ABD merkezli Bloomberg’ün haberine göre araştırma Belçika’nın Ziekenhuis Oost-Limburg Hastanesi’nde mikrobiyoloji uzmanı Deborah Steensels öncülüğünde gerçekleştirildi. 1600 sağlık çalışanının verileri, ikinci doz aşıyı olduktan 6-8 hafta sonra incelendi. Katılımcıların aşıdan önce corona virüsüne yakalanmadıkları belirtildi. Sonuçlara göre Moderna aşısı olan kişilerde ortalama 2 bin 881 birim, Pfizer-BioNTech aşısı olanlarda 1108 birim antikor olduğu tespit edildi.

Sonuçları Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA) yayınlanan çalışmada iki aşı arasındaki farkın, aktif bileşen sayısına dayanabileceği belirtildi. Moderna aşısında bu rakam 100 mikrogram iken, Pfizer-BioNTech aşısında ise 30 mikrogram olarak ifade ediliyor.

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