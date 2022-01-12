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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Dikkat Çeken Araştırma: Covid-19 Virüsü 20 Dakikada Bulaşma Yetisini Yitiriyor

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2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir araştırma İngiltere'den geldi.
Dikkat Çeken Araştırma: Covid-19 Virüsü 20 Dakikada Bulaşma Yetisini Yitiriyor

İngiliz The Guardian’ın özel haberinde, corona virüsünün bulaşma yetisini 20 dakika içinde kaybettiği tespit edildi.

Bristol Üniversitesi’nde yapılan ve henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada, bilim insanları havadaki corona virüsü partiküllerinin 20 dakika içinde enfeksiyon (bulaşma) yetisini yüzde 90 oranında kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer hazırladıkları simülasyonda corona virüsünün havadaki etkisini ve gücünü mercek altına alırken, virüsün bulaşma yetisinin çoğunu ilk 5 dakika içinde yitirdiğini de aktardı.

Araştırmayı yürüten Profesör Jonathan Reid, sosyal mesafe ve maske takılmasının en önemli korunma yolları olduğunu söylerken pencere açılması ve kapalı alanı havalandırmanın etkisinin ise daha az olduğunu dile getirdi. Profesör Reid, “İnsanlar aynı oda içerisinde havalandırmanın düşük olmasından dolayı hastalığın bulaştığını düşünüyor fakat en büyük risk insanlarla yakınlaşınca ortaya çıkıyor” dedi.

“Uzaklaşınca sadece havadaki virüsten uzaklaşmıyorsunuz ayrıca zaman içinde virüsün bulaşıcı etkisi de azalıyor” ifadesini kullanan bilim insanı banyo gibi nemli ortamlarda virüsün daha uzun süre bulaşıcı etkisi olduğunu söylerken, nemin olmadığı ofis ortamlarında ise virüsün daha çabuk etkisini yitirdiğini aktardı. Fakat bilim insanları ortam sıcaklığının virüsün etkisi üzerinde bir değişiklik yaratmadığını da dile getirdi.

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