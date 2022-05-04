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Dikkat çeken gelişme: NATO’nun İHA’sı Türk hava sahasına girmedi

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 70 gündür devam ederken NATO'ya ait bir RQ-4 Global Hawk model insansız hava aracının izlediği yol gündem oldu. Radar takip platformlarından çekilen görüntü uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.
Dikkat çeken gelişme: NATO’nun İHA’sı Türk hava sahasına girmedi

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte devam eden savaşta dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Savaşın başladığı günden beri Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren ve NATO üyesi olmasına rağmen Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayan Türkiye’nin bu duruşu uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme gelirken, Twitter’da paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, “NATO RQ-4 Global Hawk model drone, Türkiye hava sahasına girmeden 52 bin feet yükseklikten Karadeniz’e ilerledi” ifadesine yer verildi.

Uçakların rotalarını izleyen FlightRadar24 isimli bir platformda NATO’ya ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracının (İHA/Drone) rotasını Türkiye hava sahasına girmemek için uzattığı görülüyor.

Yüksek irtifada uçabilen ve uzaktan kontrol edilebilen gözlem aracının rotasını Twitter üzerinden paylaşılırken, “NATO’nun drone’u FlightRadar242 verilerine göre Türkiye hava sahasına girmemek için garip bir rota izliyor” yorumu yapıldı.

Drone’un Türkiye’yi zor bir diplomatik durumda bırakmamak için Türkiye hava sahası üzerinden Karadeniz’e gitmediği belirtildi.

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