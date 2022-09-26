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Dikkat çeken iddia: Protestolardan çekinen Putin, gizli sarayına kaçtı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken, dikkat çekici bir iddia Rus medyasından geldi.
Dikkat çeken iddia: Protestolardan çekinen Putin, gizli sarayına kaçtı

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik kararı almasından sonra bazı şehirlerde meydana gelen hükümet karşıtı gösterilerle ilgili dikkat çekici bir iddia muhalif Rus medyasından geldi.

Muhalif gazeteci Farida Rusamova, üç farklı kaynakta Putin’in gösteriler sırasında Moskova’dan kaçtığını duyduğunu söyledi. Rusamova, Putin’in Moskova ile St. Petersburg arasındaki Valdai Gölü’ndeki lüks sarayına kaçtığını dile getirdi.
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Hafta sonu ülkenin 32 farklı noktasında düzenlenen eylemlerde göstericiler ile polis karşı karşıya gelmiş ve 724 gösterici gözaltına alınmıştı.

Putin’in resmi programında bu ziyaretin yer almadığı belirtilirken Rusya Devlet Başkanı’nın en az Perşembe gününe kadar sarayında kalacağı öğrenildi. Putin’in bu sarayı sakladığı da belirtildi.
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Sarayda ise her şeyin bulunduğu öğrenildi. Putin’in lüks sarayda “bedenini ve ruhunu dinlendirdiği” öne sürülürken sarayda üç katlı spa merkezi, yüzme havuzu, çamur banyosu ve güzellik salonu olduğu da öğrenildi.

Muhalif aktivist Alexei Navalni, Putin’in en sevdiği sarayın burası olduğunu açıklarken bu yapının sahibinin ise Yuri Kovalçuk isimli milyarder oligark olduğu öğrenildi. Kovalçuk’un Putin’in şahsi bankası olduğu da belirtildi.
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Putin’in kısmi seferberlik ilanını açıkladığı çarşamba günü gizli saraya kaçtığı da Rusamova’nın öne sürdüğü iddialar arasında.

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