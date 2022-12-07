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Dikkat çekici açıklama... Akansoy: "CTP yeni bir siyasal sistem üzerinde çalışıyor"

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Dikkat çekici açıklama... Akansoy: "CTP yeni bir siyasal sistem üzerinde çalışıyor"
Dikkat çekici açıklama... Akansoy: "CTP yeni bir siyasal sistem üzerinde çalışıyor"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy , "Parlamenter sistemde tartışma gerekir. İstikrarı sağlayacak, parlamenter sistemi etkin kılıcı bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Üzerinde duracağız. Büyük siyasi partiler arasında uzlaşı var. Halk bize tek başına yetki versin istiyoruz ama istikrarlı bir sistemde gelmek istiyoruz, uzlaşı gerekir. Yerel seçim sonrası oturup konuşacağız" dedi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy bu açıklamayı BRT ekranlarında yaptı.

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