Dikkat! Cilt Döküntüsü De Omicron İşareti Olabilir

Mart 2020'de ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeye başladığından bu yana pandemi hayatımızın bir parçası haline geldi. Bilinmeyeni çok olan bu virüs, her geçen gün yeni bulgu ve sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin ‘Son dönem Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen veriler, enfeksiyon sırasında oluşan deri döküntülerinin de ana tanısal belirtiler olarak kabul edilmesi gerektiğini gösteriyor' dedi ve bu belirtileri şöyle açıkladı…

Burhan Engin

İşte araştırma sonuçları

Birçok viral enfeksiyon deriyi etkileyebilir, bu nedenle Covid-19'da bu döküntüleri görmemiz şaşırtıcı değildir. Ancak, bazı durumlarda bu döküntülerin hastalığın ilk veya tek belirtisi olabileceğini dikkate almalıyız. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Covid-19 sürüntü testi pozitif hastaların yüzde 8.8'inde deri döküntüleri hastalığın bir parçası olarak görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan Covid-19 PCR pozitifliği olan hastaların yüzde 17'sinde deri döküntüleri hastalığın ilk belirtisi olarak bildirilmiştir. Döküntü nedeniyle hastaneye başvuran ve coronavirüsle enfekte olduğu doğrulanan beş kişiden biri (yüzde 21) için döküntünün hastalığın tek semptomu olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle temaslı olduğunuz dönemde yeni bir deri döküntü oluşumu fark ederseniz, kendinizi izole etmeli ve en kısa sürede Covid-19 PCR sürüntü örneği vermelisiniz.

Hangi sorunlar görülür?

Temel olarak Covid-19 ile ilişkili deri döküntüleri 3 şekilde görülebilir. Bunlar;

– Kurdeşen tipi döküntü (ürtiker): Saatler içinde oldukça hızlı bir şekilde oluşan, 24 saatten kısa süren ve genellikle çok kaşıntılı olan ani, solgun pembe renkli kabarık görünümlü deri döküntüleri olarak tarif edilebilir. Vücudun herhangi bir bölümünü tutabilmekle beraber, genellikle avuç içlerinde veya ayak tabanlarında yoğun kaşıntı ile başlar. Ayrıca dudaklarda ve göz kapaklarında şişmeye neden olabilir. Bu döküntüler enfeksiyonda oldukça erken dönemde ortaya çıkabilir.

– Su çiçeği benzeri döküntüler: Bu döküntüler vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir; özellikle diz, dirsek, el sırtında görülebilir. Lezyonlar küçük, kaşıntılı kabarcık ve içerisinde şeffaf sıvı bulunan kabarcıklar şeklindedir. Döküntüler günler veya haftalarca devam edebilir.

– El ve ayak parmaklarında ağrılı döküntüler (soğuk ısırması benzeri döküntüler): El veya ayak parmaklarında ağrılı olabilen ancak genellikle kaşıntılı olmayan kırmızımsı ve morumsu şişlikler. Bu tür döküntüler en çok COVID-19'a özgüdür, enfekte olan genç insanlarda daha sık görülmektedir.